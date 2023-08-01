Прибыль Heineken пострадала из-за падения продаж пива в Азии

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Распространенное потребление пива в Азии сократилось, и компания Heineken из Голландии столкнулась с разочаровывающими доходами и сокращением своих финансовых перспектив.

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В первом полугодии текущего года спрос на пиво в Азиатско-Тихоокеанском регионе упал на 13%, что привело к снижению чистой прибыли Heineken на 9%. Особенно слабые продажи были зафиксированы во Вьетнаме, где компания пытается привлечь больше клиентов, предлагая альтернативные напитки, вдохновленные Южной Кореей.

Проблемы компании также вызваны "социально-экономической нестабильностью" в Нигерии, связанной с кризисом стоимости жизни после прекращения топливных субсидий. Эти факторы привели к сокращению чистой прибыли Heineken, и акции компании упали на 7%.

Heineken сталкивается с беспрецедентным уровнем товарной и энергетической инфляции, что заставляет компанию повышать цены на свою продукцию. Хотя выручка компании увеличилась на 6,3% в первом полугодии, инфляционное давление и реинвестирование в бизнес частично компенсировали этот рост.

Таким образом, Heineken вынуждена сталкиваться с вызовами на различных рынках. Сильный спад продаж в России и стремление компании покинуть эту страну привлекли внимание экспертов. Хотя Heineken пытается выйти из России и нашла потенциального покупателя своего бизнеса, сделка ожидает одобрения регулирующих органов, и недавние события в стране усложнили ситуацию.

Heineken ожидает, что инфляционные проблемы ослабнут во второй половине года, но это не будет достаточно, чтобы достичь прогнозов по прибыли. Компания снизила свои финансовые перспективы и ожидает "стабильного до среднего однозначного числа" роста операционной прибыли за весь год, вместо ранее намеченного "от среднего до высокого однозначного числа".