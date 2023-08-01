Великобритания будет бурить больше нефти и газа в Северном море

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Великобритании объявили о планах на значительное расширение бурения нефти и газа в Северном море, что вызвало критику со стороны активистов-экологов, которые называют это решение "разрушительным ударом" по климатическим обязательствам страны.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Премьер-министр Риши Сунак выразил надежду, что такие планы обеспечат страну энергией из внутренних источников и помогут достичь цели перехода к чистой нулевой экономике к 2050 году. Он подчеркнул, что даже после достижения нулевых выбросов к 2050 году, четверть потребности в энергии Великобритании будет обеспечиваться нефтью и газом. Премьер-министр подчеркнул важность получения этих ресурсов из внутренних запасов, а не из-за рубежа.

Чтобы сбалансировать бурение нефти и газа, правительство Великобритании также объявило о строительстве двух новых объектов по улавливанию и хранению углерода в Северном море к 2030 году. Это позволит уменьшить количество углерода, попадающего в атмосферу, что является важным шагом в борьбе с изменением климата.

Однако это решение вызвало критику от климатических групп и оппозиционной Лейбористской партии. Они заявили, что добыча большего количества ископаемых топлив приведет к нарушению климатических обязательств страны и стоит в противоречии с необходимостью инвестировать в возобновляемую энергетику и достижение чистого нулевого выброса.

Процесс лицензирования на бурение нефти и газа будет подвергаться "тесту на совместимость с климатом", но решение правительства о выдаче новых лицензий вызывает опасения среди экологических активистов, которые призывают к более решительным действиям в области защиты климата и перехода к низкоуглеродной экономике.