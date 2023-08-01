Чемпионат мира помог Qatar Airways получить прибыль в размере 1,2 миллиарда долларов

2:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международные авиакомпании отмечают значительные прибыли в этом году, благодаря высокому спросу на туристические поездки и проведению таких крупных мероприятий, как чемпионат мира по футболу.

Фото: Ибрагим Аль Омари

Группа компаний International Airlines (IAG), включая Aer Lingus и British Airways, объявила о рекордной прибыли в размере около 1,4 миллиарда долларов за первое полугодие. Генеральный директор IAG, Луис Гальего, выразил оптимизм и заявил, что группа стремится вернуться к допандемическим возможностям к концу года. Он отметил, что спрос на туристические поездки остается высоким, и около 80% выручки от пассажирских перевозок за третий квартал уже забронированы.

AirFrance-KLM Group также сообщила о хороших результатах, с выручкой за второй квартал в размере более 8 миллиардов долларов. Генеральный директор компании, Бенджамин Смит, выразил радость по поводу улучшения ситуации в аэропортах, включая хаб KLM в амстердамском аэропорту Схипхол. Он отметил, что текущий сезон является пробным запуском перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми 2024 года, официальным партнером которых является Air France.

Qatar Airways также демонстрирует впечатляющие результаты, сообщив о прибыли в размере 1,2 миллиарда долларов за прошлый финансовый год. Это было обусловлено в том числе чемпионатом мира по футболу, который сделал Катар значимым игроком в мировой авиационной индустрии. Компания успешно выполнила около 140 000 рейсов и перевезла более 1,4 миллиона человек во время проведения турнира.

Тем не менее, некоторые лидеры туристической индустрии предупреждают о возможном замедлении роста. Крупнейшая в Европе авиакомпания Ryanair выразила опасения относительно резкой инфляции и растущих процентных ставок, которые могут снизить объемы авиаперевозок в будущем. Тем не менее, крупные авиакомпании, такие как IAG и AirFrance-KLM, в настоящее время отмечают высокую заполненность своих рейсов, что позволяет им сохранять прибыльность и оптимизм в отношении будущего.