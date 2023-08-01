Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полковник Баранец заявил, что Киев готовится к решающим удару: у ВСУ кончились резервы
МО РФ: "Ланцет" уничтожил танк Leopard и БМП Bradley на Запорожском направлении
Исследование утверждает, что даже легкое употребление алкоголя повышает кровяное давление
В растительном молоке отсутствуют естественные питательные вещества
UnHerd: экономика Европы вошла в глубокую рецессию
JAMA Oncology: Короткие всплески активности могут снизить риск развития рака
Badische Zeitung: беженец с Украины убил соотечественника в приюте в Германии
Представлены первые тестовые изображения с космического телескопа Euclid
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский в отчаянии и идёт к "преждевременной смерти"

Мексиканское песо показывает самую длинную месячную серию выигрышей с 2008 года

2:43
Экономика

Мексиканский песо продолжает свою сильную полосу роста в течение седьмого месяца подряд, что является самой длинной такой последовательностью за последние 15 лет, сообщает сегодня Блумберг. Это привлекает внимание трейдеров, которые оценивают валюту как привлекательный объект для кэрри-трейда, несмотря на предупреждения о ее переоцененности.

Мексиканское песо показывает самую длинную месячную серию выигрышей с 2008 года
Фото: Yahoo

Мексиканский песо уже прибавил 2,3% в этом месяце и за весь год его рост составляет более 16%, что делает его самой успешной валютой на развивающихся рынках, уступая только колумбийскому песо.

Эта устойчивость заработала песо прозвище «суперпесо», и многие считают, что она будет продолжаться в ближайшее время. Однако некоторые инвесторы предупреждают о том, что торговля песо стала перегруженной, и это может сделать его уязвимым перед откатом до 17 за доллар, учитывая его текущий уровень около 16,74.

Один из факторов, который поддерживает мексиканский песо, это охлаждающие данные по инфляции в США, которые усиливают ожидания последнего повышения ставок Федеральной резервной системой. Также позитивные данные о росте экономики Мексики укрепили предположения о том, что ее центральный банк может быть последним из крупнейших латиноамериканских экономик, который начнет снижать процентные ставки.

Тем не менее, другие страны Латинской Америки уже начали свои собственные циклы смягчения. Например, Чилийский песо потерпел убытки после того, как его центральный банк неожиданно полностью снизил процентную ставку, а Бразилия планирует снизить свои ставки на 50 базисных пунктов в ближайшее время.

Несмотря на предупреждения о перегрузке, аналитики верят, что мексиканский песо будет продолжать привлекать инвесторов в ближайшие месяцы. Один из факторов - удвоение денежных переводов в последние пять лет, что делает валюту менее волатильной. Ожидается, что денежные переводы в июне этого года вырастут до 5,4 млрд долларов, что на 5% превысит прошлогодний уровень.

Помимо этого, растущие ожидания о переносе производства в Мексику после проблем с поставками, вызванными пандемией COVID-19 и торговыми спорами с Китаем, также поддерживают рост песо. В общем, аналитики считают, что мексиканский песо может продолжить свою успешную тенденцию и оставаться привлекательным активом для трейдеров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
Чуть не упала: Пугачёва еле встала со стула на фестивале в Юрмале

Пугачёва еле встала с места во время фестиваля в Юрмале.

Алла Пугачёва чуть не упала со стула на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Express: онколог Дебора Ли назвала первый симптом трёх видов рака
Онколог назвала первый симптом нескольких видов рака
Пугачёва не помогла: фестиваль Вайкуле потерпел фиаско
В Воронежской области были задержаны трое мужчин которое сотрудничали с запрещенной на территории РФ экстремистской организацией
Украина может переделать гражданские самолёты под военные Андрей Николаев Австралийские "пуши": как ГУЛАГ породил ОПГ Сергей Лебедев Кремль, Москва-Сити — далее везде. Каким будет эффект от терактов? Любовь Степушова
Грозные ракеты Путина: удары ВС РФ по Одессе напугали Вашингтон
Взрывы прогремели в Кривом Роге: "Искандеры" начали неделю
Военспецы Запада: КНДР даст РФ "лютые" артсистемы, РСЗО и снаряды
Военспецы Запада: КНДР даст РФ "лютые" артсистемы, РСЗО и снаряды
Последние материалы
Badische Zeitung: беженец с Украины убил соотечественника в приюте в Германии
Представлены первые тестовые изображения с космического телескопа Euclid
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский в отчаянии и идёт к "преждевременной смерти"
Мировой спрос на уголь бьет новый рекорд
Фондовый рынок Индии вырос до рекордных максимумов, и это может продолжаться
Прибыль Heineken пострадала из-за падения продаж пива в Азии
Великобритания будет бурить больше нефти и газа в Северном море
Чемпионат мира помог Qatar Airways получить прибыль в размере 1,2 миллиарда долларов
Мексиканское песо показывает самую длинную месячную серию выигрышей с 2008 года
США пересматривают рекордное количество сделок с иностранными инвестициями в 2022 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников