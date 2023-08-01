Мексиканское песо показывает самую длинную месячную серию выигрышей с 2008 года

2:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мексиканский песо продолжает свою сильную полосу роста в течение седьмого месяца подряд, что является самой длинной такой последовательностью за последние 15 лет, сообщает сегодня Блумберг. Это привлекает внимание трейдеров, которые оценивают валюту как привлекательный объект для кэрри-трейда, несмотря на предупреждения о ее переоцененности.

Фото: Yahoo

Мексиканский песо уже прибавил 2,3% в этом месяце и за весь год его рост составляет более 16%, что делает его самой успешной валютой на развивающихся рынках, уступая только колумбийскому песо.

Эта устойчивость заработала песо прозвище «суперпесо», и многие считают, что она будет продолжаться в ближайшее время. Однако некоторые инвесторы предупреждают о том, что торговля песо стала перегруженной, и это может сделать его уязвимым перед откатом до 17 за доллар, учитывая его текущий уровень около 16,74.

Один из факторов, который поддерживает мексиканский песо, это охлаждающие данные по инфляции в США, которые усиливают ожидания последнего повышения ставок Федеральной резервной системой. Также позитивные данные о росте экономики Мексики укрепили предположения о том, что ее центральный банк может быть последним из крупнейших латиноамериканских экономик, который начнет снижать процентные ставки.

Тем не менее, другие страны Латинской Америки уже начали свои собственные циклы смягчения. Например, Чилийский песо потерпел убытки после того, как его центральный банк неожиданно полностью снизил процентную ставку, а Бразилия планирует снизить свои ставки на 50 базисных пунктов в ближайшее время.

Несмотря на предупреждения о перегрузке, аналитики верят, что мексиканский песо будет продолжать привлекать инвесторов в ближайшие месяцы. Один из факторов - удвоение денежных переводов в последние пять лет, что делает валюту менее волатильной. Ожидается, что денежные переводы в июне этого года вырастут до 5,4 млрд долларов, что на 5% превысит прошлогодний уровень.

Помимо этого, растущие ожидания о переносе производства в Мексику после проблем с поставками, вызванными пандемией COVID-19 и торговыми спорами с Китаем, также поддерживают рост песо. В общем, аналитики считают, что мексиканский песо может продолжить свою успешную тенденцию и оставаться привлекательным активом для трейдеров.