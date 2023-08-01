Резервы Аргентины упали до 17-летнего минимума после выплаты 2,6 млрд долларов МВФ

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

В понедельник резервы центрального банка Аргентины упали до самого низкого уровня с 2006 года из-за выплаты задолженности Международному валютному фонду (МВФ) с целью избежать просрочки, сообщает Блумберг. Общие валовые резервы сократились до 24 миллиардов долларов после того, как правительство передало МВФ 2,6 миллиарда долларов, используя линию валютных свопов с Китаем и промежуточный кредит от латиноамериканского банка развития. Важно отметить, что министр экономики Серхио Масса подчеркнул, что Аргентина не использовала свои собственные деньги для этой выплаты МВФ.

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Однако ситуация вызывает опасения на рынке из-за сильной инфляции, которая превышает 115%, и исторически низких резервов. Это может привести к резкой девальвации официального обменного курса песо приближающимися первичными выборами, которые назначены на 13 августа. Правительство строго контролирует обменный курс национальной валюты.

Серхио Масса, кандидат на пост президента от правящей партии, столкнулся с жесткой предвыборной борьбой, особенно на фоне ухудшения экономической ситуации. В воскресенье его перонистский блок проиграл выборы губернатора в провинции, которой он управлял в течение 20 лет. Согласно последнему опросу центрального банка, Аргентина также ожидает рецессию к концу третьего квартала этого года.

Ситуация с резервами и экономическими проблемами ставят под вопрос будущее страны и вызывают неопределенность на финансовых рынках, заставляя трейдеров искать защиту путем инвестирования в активы за пределами Аргентины.