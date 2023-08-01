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Кабинет министров Китая призывает города изменить политику в отношении собственности

3:34
Экономика

Государственный совет Китая выразил призыв городам в стране разработать политику, способствующую здоровому развитию их рынков недвижимости. Этот призыв соотносится с общими заявлениями высокопоставленных политиков о необходимости принятия целенаправленных мер для поддержки экономического роста.

Кабинет министров Китая призывает города изменить политику в отношении собственности
Фото: yandex.ru

Согласно сообщению Центрального телевидения Китая, города должны предпринять соответствующие меры, учитывающие их собственные потребности. Подробности этих планов пока не разглашаются, однако государственная телекомпания также сообщила, что на встрече обсуждалась необходимость оптимизации политики и активизации исследований для разработки новой модели развития недвижимости.

Правительство Китая активизировало свои усилия по стабилизации рынка недвижимости, доля которого составляет около 20% в экономике страны.

Сектор недвижимости после кратковременного восстановления в этом году снова столкнулся с падением, что тормозит общее восстановление страны и вызывает надежды на то, что правительство предпримет шаги для стимулирования спроса. В июле продажи жилья в Китае упали на 33,1%, что стало самым значительным снижением за год и продолжает оказывать давление на экономику.

На прошлой неделе высокопоставленный чиновник жилищного сектора Китая призвал финансовых регуляторов и кредиторов усилить усилия по оживлению отрасли недвижимости, пострадавшей в условиях кризиса, сообщает Рейтер. Политбюро Коммунистической партии Китая, являющееся главным руководящим органом партии под председательством президента Си Цзиньпина и включающее 24 члена, также выразило свою готовность оказать большую поддержку сектору недвижимости вместе с обещаниями стимулирования потребления и регулирования долгов местных властей.

Инвесторы выражают надежду на то, что регулирующие органы быстро реагируют на обещания Политбюро о поддержке после нескольких недель разочарования из-за недостаточных результатов. Этому способствует оптимизм относительно ожидаемой политики, направленной на крупные города страны, хотя положительное влияние на физический рынок потребует времени.

Более позитивное настроение также поддерживает рост на фондовых рынках. Для иностранных инвесторов продолжающаяся устойчивость китайского юаня делает китайские активы более привлекательными и направляет более сильные потоки инвестиций в акции.

Однако правительство, вероятно, не будет принимать крупномасштабные стимулирующие меры, опасаясь долговых рисков и избыточного стимулирования экономики. Вместо этого официальные лица подчеркивают важность целенаправленных мер, таких как адаптация политики в области недвижимости к конкретным условиям городов. Кроме того, правительство объявило о мерах для стимулирования потребления, так как рост расходов снижается, а уверенность среди домохозяйств остается низкой. Национальная комиссия по развитию и реформам, ведущее агентство по экономическому планированию в Китае, опубликовала в понедельник обширный документ, посвященный снятию государственных ограничений, таких как ограничения на покупку автомобилей, а также улучшению инфраструктуры и проведению рекламных мероприятий, таких как фестивали еды.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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