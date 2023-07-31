Поставщики смогут переводить валюту на счета, находящиеся в иностранных банках

Поставщики товаров и услуг в рамках межправительственных соглашений теперь будут иметь возможность переводить валютную выручку от экспортной деятельности на счета в российских банках, расположенных за пределами России, согласно указу Президента Российской Федерации Владимира Путина. Эта поправка, опубликованная на официальном портале правовой информации, позволяет юридическим лицам-резидентам, осуществляющим внешнеторговую деятельность с другими юридическими лицами-резидентами в рамках межправительственных соглашений с нерезидентами, переводить денежные средства в иностранной валюте на счета российских соисполнителей в уполномоченных банках без обязательства продавать иностранную валюту.
Кроме того, в постановлении уточняется, что перевод денежных средств, полученных от нерезидентов, в иностранной валюте, отличной от указанной в договоре поставки, может осуществляться без обязательной продажи иностранной валюты, но только с предварительного согласия российского поставщика или российского соисполнителя, участвующего в переводе такой валюты. фонды.
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