Аналитик рассказал, что будет с рублём в августе и почему

3:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сегодня курс доллара в начале торгов впервые с 7 июля подскочил выше 92 рублей, а евро — на 0,71%, взлетев до 101,64 рублей.

Фото: akchabar.kg

По мнению главного аналитика "Совкомбанка" Михаила Васильева, рубль слабеет из-за повышенного спроса на иностранную валюту при одновременном сокращении её предложения с конца прошлой недели.

Одним из ключевых факторов, поддерживавших рубль до последней недели августа, была активная продажа валюты экспортёрами для удовлетворения своих бюджетных потребностей в рамках июльского налогового периода. Васильев считает, что рубль всё ещё имеет некоторую поддержку благодаря таким факторам, как рост цен на нефть на мировом рынке и валютные интервенции в рамках бюджетного правила.

Ежедневные продажи юаней Министерством финансов РФ на сумму 1,7 млрд руб. для компенсации снижающихся нефтегазовых доходов бюджета также способствуют стабилизации рубля. Кроме того, с 1 августа Банк России планирует увеличить продажу юаней в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния.

Однако, несмотря на эти меры, их может оказаться недостаточно для удовлетворения повышенного спроса на иностранную валюту, вызванного не только импортными закупками и заграничными летними отпусками, но и геополитическими, бюджетными и инфляционными рисками.

По мнению аналитиков, текущие уровни курса рубля являются адекватными, учитывая условия, складывающиеся как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Михаил Васильев также пояснил, что предложение иностранной валюты на российском рынке снизилось из-за сокращения профицита счета текущих операций РФ, вызванного падением экспорта вследствие слабых цен на сырьевые товары и западных санкций.

При этом импорт продолжает расти вместе с ростом экономики. Кроме того, часть экспортных расчётов теперь осуществляется в рублях, что ещё больше сокращает предложение валюты на рынке.

Аналитик напомнил, что август сезонно является одним из самых неблагоприятных месяцев для рубля. Согласно статистике за последние 16 лет (с 2007 по 2022 гг.), август, наряду с январем, ноябрем и декабрем, является одним из худших месяцев для рубля — среднее снижение курса по отношению к доллару составило 2%.

Что касается перспектив, то аналитик прогнозирует умеренное ослабление национальной валюты в течение текущей недели. Ожидается, что рубль будет торговаться в диапазоне 90-95 к доллару, 99-105 к евро и 12,6-13,3 к юаню.

Однако важно отметить, что валютный рынок чувствителен к многочисленным факторам, и курс рубля может меняться в зависимости от экономической ситуации как в России, так и в мировом масштабе.

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