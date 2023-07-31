Швейцарский банк UBS отказался от российских клиентов

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Швейцарский банковский гигант UBS принял решение об отказе от сотрудничества с большей частью российских клиентов. Информация об этом поступила от источников журнала NZZ am Sonntag.

После объединения с Credit Suisse UBS планирует закрыть до 75% счетов российских клиентов. В первую очередь, прекращение сотрудничества с UBS грозит "офшорным клиентам", то есть россиянам, которые проживают за пределами России и пользуются услугами Credit Suisse на трансграничной основе. Кроме того, UBS намерен прекратить обслуживание клиентов других юрисдикций из-за опасений за свою репутацию.

Неназванный сотрудник банка сообщил, что отношения UBS с Россией долгое время были непростыми, и с 2014 года, после включения Крыма в состав России, банк перестал заключать новые сделки с российскими клиентами. В то время Credit Suisse активно расширял свой бизнес за счёт привлечения российских клиентов.

Слияние с кризисным Credit Suisse было официально объявлено 19 марта, а поглощение организации UBS завершилось 12 июня за 3 миллиарда франков (3,25 миллиарда долларов). После слияния UBS запретил сотрудникам Credit Suisse привлекать новых клиентов из России и 27 других стран (среди которых Белоруссия, Афганистан, Ирак, Косово, Узбекистан, Таджикистан и Эритрея).

Вслед за UBS другой крупный швейцарский банк Julius Baer прекращает обслуживание российских клиентов. Банк начал отправлять уведомления клиентам, которые постоянно проживают в России, о предстоящем закрытии их счетов.

Организация предупредила, что прекращает все деловые отношения с ними, так как больше не может предоставлять услуги, соответствующие её стандартам, в связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями.

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