Центробанк повысил курс доллара до 91,59 рубля

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

На 1 августа 2023 года Банк России установил официальный курс доллара на уровне 91,5923 рубля, что на 61 копейку выше предыдущего показателя.

Фото: imago stock&people, via www.imag/www.imago-images.de

Официальный курс евро также повысился на 98 копеек, достигнув отметки в 100,9428 рубля.

В то же время официальный курс юаня был повышен на 11 копеек, составив 12,7949 рубля.

Согласно данным Московской биржи на 16:14 МСК, курс доллара на валютных торгах составлял 91,63 рубля (-0,09%). В то же время курс евро поднимался до 101 рубля (+0,08%), а курс юаня опускался до 12,799 рубля (-0,01%).

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