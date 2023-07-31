Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ для работающих удаленно

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), применяемый к работникам, трудоустроенным за границей, существенно изменился. Президент России, Владимир Путин, подписал соответствующий закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, как сообщает "Уралинформбюро".

Фото: pxhere. com

Новый закон устанавливает единые ставки НДФЛ для российских работников, осуществляющих трудовую деятельность за пределами страны. Теперь ставка НДФЛ зависит от годового дохода работника и составляет 13% или 15%.

13% ставка применяется, если годовой доход работника не превышает 5 миллионов рублей.

15% ставка действует, если годовой доход превышает отметку в 5 миллионов рублей.

Если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, последняя обязана стать налоговым агентом и зарегистрироваться в налоговом органе.

В этом случае иностранная компания обязана уплатить НДФЛ за своего сотрудника по установленной ставке 13% или 15%. Такие изменения направлены на усовершенствование контроля за уплатой налогов и предотвращение ухода доходов за границу.

В том случае, если иностранная компания не является налоговым агентом или не уплачивает НДФЛ за своего российского сотрудника, налогоплательщик обязан самостоятельно уплатить налог. Это осуществляется путем подачи налоговой декларации в установленные сроки.

Важно отметить, что с новыми изменениями дистанционные работники больше не могут рассчитывать на компенсацию расходов, связанных с выполнением своих трудовых обязанностей удаленно. Таким образом, необходимо более внимательно планировать личный бюджет, учитывая возможные затраты, связанные с работой за границей.

Новые нормы НДФЛ вступят в силу поэтапно:

С 2024 года они будут действовать для штатных сотрудников российских компаний, которые работают за границей.

С 2025 года изменения затронут также фрилансеров, выполняющих работы для российских компаний из-за пределов страны.

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