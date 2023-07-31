Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ для работающих удаленно

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), применяемый к работникам, трудоустроенным за границей, существенно изменился. Президент России, Владимир Путин, подписал соответствующий закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, как сообщает "Уралинформбюро".
Новый закон устанавливает единые ставки НДФЛ для российских работников, осуществляющих трудовую деятельность за пределами страны. Теперь ставка НДФЛ зависит от годового дохода работника и составляет 13% или 15%.
Если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, последняя обязана стать налоговым агентом и зарегистрироваться в налоговом органе.
В этом случае иностранная компания обязана уплатить НДФЛ за своего сотрудника по установленной ставке 13% или 15%. Такие изменения направлены на усовершенствование контроля за уплатой налогов и предотвращение ухода доходов за границу.
В том случае, если иностранная компания не является налоговым агентом или не уплачивает НДФЛ за своего российского сотрудника, налогоплательщик обязан самостоятельно уплатить налог. Это осуществляется путем подачи налоговой декларации в установленные сроки.
Важно отметить, что с новыми изменениями дистанционные работники больше не могут рассчитывать на компенсацию расходов, связанных с выполнением своих трудовых обязанностей удаленно. Таким образом, необходимо более внимательно планировать личный бюджет, учитывая возможные затраты, связанные с работой за границей.
Новые нормы НДФЛ вступят в силу поэтапно:
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