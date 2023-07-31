Контракты на российскую лёгкую малосернистую нефть ВСТО (ESPO), предназначенную для Китая, заключаются уже практически без дисконта. Сентябрьские поставки в КНР будут самыми дорогими за последние восемь месяцев.
Рост цен, поясняют эксперты, происходит из-за стабильного спроса, которым отличаются китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы. К тому же общее предложение на рынке продолжает сокращаться.
"За последнюю неделю было продано около 12 партий ESPO со скидками от $2 до $2,5 за баррель. В июне дисконт ESPO составлял $4, в начале года — $20-25 на баррель", — пишет oilcapital.ru.
В отличие от размера скидки стоимость барреля российской нефти по заключённым контрактам остаётся секретом. Покупатели из Китая опасаются обвинений в превышении потолка цен, установленного G7, хотя специалисты уверены, что лимит давно остался в прошлом.
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