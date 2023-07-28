Решетников заявил, что расчеты в валютах дружественных стран будут востребованы в Африке

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

В сфере торгово-экономического сотрудничества с Африкой расчёты в рублях и валютах дружественных стран, особенно в юанях, будут пользоваться повышенным спросом. Такую точку зрения высказал в интервью ТАСС в ходе саммита Россия-Африка министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Решетников отметил, что повышенная экономическая волатильность в большинстве африканских стран сдерживает заключение сделок и проведение операций в национальных валютах. Однако, подчеркнул он, проведение расчётов в рублях и валютах дружественных государств, прежде всего в юанях, будет востребовано для развития торгово-экономического сотрудничества с Африкой.

Министр отметил, что африканские партнеры сами проявляют готовность к поиску взаимовыгодных решений для развития совместной торговли. В ходе переговоров с африканскими партнерами было установлено, что некоторые страны подтвердили своё желание развивать торгово-экономические отношения с Россией даже в условиях западных санкций.

Решетников сообщил, что в настоящее время ведется работа по созданию независимой финансовой инфраструктуры с африканскими странами. Эта инфраструктура предполагает использование российского рубля во взаимных расчетах, что будет способствовать дальнейшему развитию экономических связей между Россией и Африкой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка 27 июля 2023 года