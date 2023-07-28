Ввоз в Россию сельхозпродукции из Африки в 2023 году вырос на 10%

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2023 года импорт сельскохозяйственной продукции из Африки в Россию значительно вырос — на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе саммита Россия-Африка.

Фото: dehai.org

Министр Патрушев отметил, что за первые шесть месяцев текущего года импорт продукции сельского хозяйства и агропромышленного комплекса (АПК) из Африки вырос на 10%. Примечательно, что основным поставщиком стал Египет, на долю которого приходится около трети общего объема. Среди других значимых поставщиков — ЮАР, Берег Слоновой Кости, Марокко и Кения.

Министр подчеркнул, что отношения между Россией и Африкой строятся на основе взаимного интереса. По мере роста общего объема торговли в последние годы наблюдается постоянное увеличение поставок из африканских стран.

На российском рынке значительным спросом пользуются африканские апельсины и различные цитрусовые, какао-бобы, табачное сырье и другие продукты, которые в силу климатических условий не могут быть произведены на месте. Кроме того, в межсезонье Россия традиционно импортирует египетский картофель.

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Саммит России и Африки: у кого какая выгода?