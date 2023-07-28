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В Индии разрабатывают собственную альтернативу SWIFT

1:40
Экономика

Правительство Индии сделало важный шаг — создало комиссию по созданию альтернативной системы межбанковского обмена информацией, аналогичной SWIFT. Этот важный шаг, как сообщает Economic Times и цитирует ТАСС, направлен на укрепление авторитета индийской валюты в мировой финансовой системе.

В Индии разрабатывают собственную альтернативу SWIFT
Фото: Официальная страница SWIFT на facebook. com

По мнению индийских властей, создание альтернативной системы сыграет важную роль в укреплении позиций индийской валюты на мировой финансовой арене. Создавая независимый механизм межбанковских операций, Индия стремится снизить зависимость от существующих глобальных систем и укрепить свой финансовый суверенитет.

В состав комиссии, которой поручен этот важный проект, вошли представители различных секторов индийской банковской индустрии, включая Государственный банк Индии и Центральный банк.

В 2022 году Индия сделала значительный шаг вперед, запустив собственный механизм ведения двусторонней торговли в индийских рупиях со странами, испытывающими дефицит долларов или имеющими ограничения на торговлю в долларах. Этот стратегический шаг был направлен на диверсификацию торгового партнерства и укрепление экономических связей с государствами-единомышленниками.

На сегодняшний день Индия успешно перешла на частичную двустороннюю торговлю с 19 странами, что позволяет осуществлять операции в их национальных валютах. В этот список входят Россия, Германия, Великобритания, Сингапур, Шри-Ланка, Малайзия, Оман, Новая Зеландия и другие страны.

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Международные переводы через Pyypl. Альтернатива SWIFT. Быстро и удобно.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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