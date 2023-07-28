РИА Новости: Минпромторг утвердил обновлённый перечень товаров параллельного импорта

0:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минпромторг утвердил обновлённый перечень товаров параллельного импорта, сообщили в ведомстве.

Фото: Fotodom.ru/DP

Согласно информации, список передадут в Минюст.

"Обновлённый список для параллельного импорта уже утверждён", — сообщил первый замглавы министерства Василий Осьмаков РИА Новости.

Что именно, из обновлённых позиций вошло в перечень, он не уточнил. Список появится в течение двух-трёх месяцев.

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