Минпромторг утвердил обновлённый перечень товаров параллельного импорта, сообщили в ведомстве.
Согласно информации, список передадут в Минюст.
"Обновлённый список для параллельного импорта уже утверждён", — сообщил первый замглавы министерства Василий Осьмаков РИА Новости.
Что именно, из обновлённых позиций вошло в перечень, он не уточнил. Список появится в течение двух-трёх месяцев.
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