Британские разработчики приложений подают судебный иск на Apple

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британские разработчики приложений подали иск на сумму 1 млрд фунтов стерлингов против технологического гиганта Apple, ссылаясь на непомерно высокие тарифы, взимаемые в App Store.

Фото: www.theepochtimes. com/apples-30-million-settlement-over-employee-bag-checks-gets-court-approval_4667478.html

Профессор Шон Эннис из Центра конкурентной политики Университета Восточной Англии, представляющий единый фронт, возглавил иск от имени 1566 создателей приложений, требуя возмещения ущерба за "чрезмерные", по их мнению, сборы, взимаемые технологическим гигантом.

В основе спора лежит практика Apple, требующая от разработчиков приложений уплаты комиссии в размере от 15% до 30% за использование системы встроенных платежей, что вызвало серьезную критику со стороны антимонопольных органов ряда стран.

Судебный иск, поданный британскими разработчиками приложений, стал важной вехой в продолжающейся борьбе между технологическими гигантами и создателями приложений. Иск вызывает серьезные сомнения в справедливости структуры комиссионных Apple и в том, какие последствия она может иметь для всего сообщества разработчиков приложений.

Магазин App Store находится под пристальным вниманием антимонопольных органов в связи с опасениями, что установленные Apple комиссионные сдерживают конкуренцию и препятствуют инновациям. Критики утверждают, что политика компании создает неравные условия для игры, отдавая предпочтение собственным сервисам перед сервисами конкурентов.

Финансовое бремя, налагаемое комиссионными сборами, может быть существенным для разработчиков приложений, особенно для небольших независимых авторов и стартапов. В иске утверждается, что эти сборы сокращают поток доходов разработчиков приложений, препятствуя их росту и успеху.

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