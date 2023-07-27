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На фоне массовых протестов французская SNCF потеряла €500 млн

2:34
Экономика

Национальная железнодорожная компания Франции (SNCF) столкнулась со значительными финансовыми трудностями в первой половине 2023 года, что привело к убыткам в размере 500 млн евро. Как сообщает Les Echos, убытки были связаны с забастовками и протестами против пенсионной реформы, которые имели место в первом квартале.

На фоне массовых протестов французская SNCF потеряла €500 млн
Фото: emigraciya.pro

Влияние на EBITDA и операционную деятельность

В первом полугодии 2023 года показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) SNCF составил 2,77 млрд евро, снизившись по сравнению с 3,17 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Это снижение объясняется, главным образом, сокращением объема пассажирских перевозок на 9% и уменьшением прибыли от грузовых перевозок на 3,6%. Кроме того, компания столкнулась с дополнительными проблемами, связанными с общей инфляцией в секторе услуг и поставок, "беспрецедентным скачком" стоимости электроэнергии, а также "немонетарными" мерами, которые привели к снижению чистой прибыли на 350 млн евро.

Факторы, способствующие возникновению финансового кризиса

Одним из существенных факторов, обусловивших финансовые трудности, стала растущая инфляция, которая заставила компанию провести два последовательных повышения заработной платы, в среднем на 6% в 2022 и 2023 годах. Одновременно с этим компания вынуждена была соблюдать установленные государством предписания, ограничивающие рост тарифов не более чем на 5%, в то время как внутренние расходы выросли на 13% по сравнению с предыдущим годом.

Позитивные сдвиги на фоне трудностей

Несмотря на значительные трудности, SNCF удалось добиться роста оборота на 2,2%, который в первом полугодии 2023 года составил 20,7 млрд евро. Чистая прибыль компании за тот же период составила 158 млн евро. Примечательно, что в первом полугодии 2022 года, на этапе восстановления после пандемии, SNCF получила прибыль в размере 928 млн евро, хотя ее оборот был ниже.

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Вокзалы Парижа
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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