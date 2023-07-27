Национальная железнодорожная компания Франции (SNCF) столкнулась со значительными финансовыми трудностями в первой половине 2023 года, что привело к убыткам в размере 500 млн евро. Как сообщает Les Echos, убытки были связаны с забастовками и протестами против пенсионной реформы, которые имели место в первом квартале.
В первом полугодии 2023 года показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) SNCF составил 2,77 млрд евро, снизившись по сравнению с 3,17 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Это снижение объясняется, главным образом, сокращением объема пассажирских перевозок на 9% и уменьшением прибыли от грузовых перевозок на 3,6%. Кроме того, компания столкнулась с дополнительными проблемами, связанными с общей инфляцией в секторе услуг и поставок, "беспрецедентным скачком" стоимости электроэнергии, а также "немонетарными" мерами, которые привели к снижению чистой прибыли на 350 млн евро.
Одним из существенных факторов, обусловивших финансовые трудности, стала растущая инфляция, которая заставила компанию провести два последовательных повышения заработной платы, в среднем на 6% в 2022 и 2023 годах. Одновременно с этим компания вынуждена была соблюдать установленные государством предписания, ограничивающие рост тарифов не более чем на 5%, в то время как внутренние расходы выросли на 13% по сравнению с предыдущим годом.
Несмотря на значительные трудности, SNCF удалось добиться роста оборота на 2,2%, который в первом полугодии 2023 года составил 20,7 млрд евро. Чистая прибыль компании за тот же период составила 158 млн евро. Примечательно, что в первом полугодии 2022 года, на этапе восстановления после пандемии, SNCF получила прибыль в размере 928 млн евро, хотя ее оборот был ниже.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.