Путин: За год зерновой сделки более 70% груза поступило в страны с высоким доходом

2:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин сообщил, что в рамках зерновой сделки с Украиной за прошедший год было экспортировано 32,8 млн. тонн продукции.

Фото: https://icdn.lenta.ru/

При этом он уточнил, что более 70% этого экспорта было приобретено странами с высоким уровнем доходов, прежде всего Евросоюзом. Эти замечания Путин сделал в ходе пленарного заседания Экономико-гуманитарного форума "Россия-Африка".

Основной целью зерновой сделки, как подчеркнул президент, является обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Кроме того, Путин заявил, что она направлена на снижение угрозы голода и оказание помощи беднейшим странам, в том числе африканским.

Несмотря на все намерения, президент отметил, что Эфиопия, Судан, Сомали и ряд других стран получили менее 3% от общего объема экспорта — менее одного миллиона тонн.

Путин также выразил готовность России в ближайшие четыре месяца бесплатно направить 25-50 тыс. т зерна в Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрею.

Российский лидер обратил внимание на то, что западные страны не выполнили ни одного из условий, оговоренных в рамках зерновой сделки. Более того, по словам президента, они намеренно препятствуют поставкам товаров в африканские страны.

Кроме того, Президент подчеркнул значительный вклад России в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

В целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности и борьбы с голодом Россия под руководством Президента РФ Владимира Путина заключила с Украиной крупную зерновую сделку, в результате которой за год было экспортировано 32,8 млн. тонн продукции. Однако, можно обнаружить некоторые проблемы, связанные с распределением этих экспортных поставок, так как более 70% их приходится на страны с высоким уровнем доходов, в частности, на Европейский Союз.

Хотя зерновая сделка была направлена на оказание помощи наиболее бедным странам, в том числе африканским, ее влияние на эти государства, как представляется, было ограниченным. Такие страны, как Эфиопия, Судан, Сомали и другие, получили менее 3% от общего объема экспорта, то есть менее одного миллиона тонн. Это ставит под сомнение эффективность сделки в плане охвата целевых бенефициаров.

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