Росфинмониторинг готов поделиться с другими странами технологией отслеживания криптовалют

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Российский финансовый мониторинг" выразил готовность поделиться с дружественными странами технологией отслеживания криптовалютных транзакций. Об этом заявил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд в ходе саммита "Россия-Африка".

Фото: ютуб

По словам Негляда, Россия — одна из немногих стран, обладающих программным продуктом, известным как "Прозрачный блокчейн". Эта инновационная технология позволяет анализировать и видеть криптовалютные операции. Программное обеспечение активно используется в их деятельности, и благодаря ему уже было возбуждено несколько уголовных дел. Негляд подчеркнул, что они действительно готовы поделиться этими ценными инструментами со своими партнерами из дружественных стран.

Российский финансовый мониторинг тщательно отслеживает и документирует случаи использования криптовалюты для отмывания денег, наркоторговли, финансовых махинаций, а в некоторых случаях и для финансирования террористической и экстремистской деятельности.

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