Глава Shell считает, что Европа не замерзнёт предстоящей зимой

0:27 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье

В преддверии зимы Европа находится в выгодном положении благодаря росту использования возобновляемых источников для производства электроэнергии и значительным запасам природного газа, хранящегося в подземных резервуарах.

Фото: 9111.ru

В преддверии зимнего сезона ожидается, что запасы газа в этих подземных резервуарах могут превысить 90%. Об этом рассказал генеральный директор Shell Ваэль Саван.

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Каковы шансы на то, что зимой Европа будет замерзать?