В преддверии зимы Европа находится в выгодном положении благодаря росту использования возобновляемых источников для производства электроэнергии и значительным запасам природного газа, хранящегося в подземных резервуарах.
В преддверии зимнего сезона ожидается, что запасы газа в этих подземных резервуарах могут превысить 90%. Об этом рассказал генеральный директор Shell Ваэль Саван.
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