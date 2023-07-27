Бывший президент Молдавии Додон призвал правительство оказать помощь протестующим фермерам

3:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последнее время положение молдавских фермеров достигло критической точки, поскольку они несут значительные убытки из-за пагубной политики правительства и природных катаклизмов. Игорь Додон, бывший президент Молдовы и лидер оппозиционной Партии социалистов, призвал правительство протянуть руку помощи этой бедствующей части общества.

Фото: www.gazeta.ru

Призыв прозвучал на фоне недавних погодных катаклизмов, ещё более усугубивших проблемы, с которыми сталкивается сельскохозяйственное сообщество.

Протесты и призывы к вмешательству государства

В июне молдавские фермеры устроили массовую акцию протеста, пригнав сотни тракторов к зданию правительства, чтобы выразить свое недовольство. Среди их основных требований был запрет на импорт зерновых из Украины по примеру стран Восточной Европы.

Кроме того, они потребовали компенсации для мелких и средних производителей зерна в размере около 1700 долларов за гектар. Кроме того, они потребовали выплаты просроченных субсидий за прошлый год и возмещения налога на добавленную стоимость при закупке топлива.

Реакция Украины и первоначальная позиция правительства

В ответ на намерение Молдовы ввести ограничения на импорт зерна заместитель министра экономики Украины Тарас Качка раскритиковал этот шаг как "крайне недружественный" и предупредил о возможном запрете на весь молдавский импорт в Украину. Напряжённость, возникшая вокруг этого вопроса, заставила молдавские власти пересмотреть свой подход и предложить фермерам дополнительную поддержку.

Обещание правительства и временное прекращение протестов фермеров

После переговоров с правительством фермеры согласились приостановить акции протеста до 1 августа, основываясь на обещаниях властей найти дополнительные источники финансирования. В числе прочих уступок правительство обязалось заморозить проценты и штрафы по сельскохозяйственным кредитам.

Премьер-министр Дорин Речан и президент Майя Санду призвали фермеров при рассмотрении своих требований учитывать текущее финансовое положение страны. Они заверили, что правительство обратится к Европейскому Союзу за финансовой помощью для поддержки сельскохозяйственного сектора. Оценочная стоимость помощи фермерам составляет 700 млн. молдавских леев (около 38,7 млн. долларов).

Призыв Игоря Додона к оперативной помощи

Игорь Додон, защитник интересов фермеров, обратился к своему каналу в Telegram, чтобы подчеркнуть остроту ситуации. Он призвал власти повторить прошлую практику помощи фермерам и поставить их нужды в приоритет перед другими расходами, такими как повышение зарплат министрам и финансирование безрезультатных саммитов. Он призвал правительство оперативно выделить из бюджета десятки миллионов леев на помощь пострадавшим от стихийного бедствия.

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Правительство в очередной раз обмануло фермеров