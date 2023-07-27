Статистики назвали отрасль с самыми большими зарплатами в Карелии

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае 2023 года горнодобывающая промышленность Карелии стала самой высокооплачиваемой отраслью, предлагающей самую высокую заработную плату в республике. Данные по заработной плате в различных сферах деятельности в РК были недавно представлены Карелиястатом и опубликованы на его официальном сайте.

Фото: sterhluki.ru

Самой прибыльной отраслью в республике оказалась добыча полезных ископаемых, где средняя заработная плата составляет 102 639 руб. Работники этой сферы получают достойное вознаграждение за свой труд и значительные заработки.

Не отстаёт от них и сектор "Финансовая и страховая деятельность", где средний заработок составляет 84 310 руб. Эта отрасль предлагает привлекательные компенсационные пакеты, что делает её привлекательной для многих.

Еще одной высокооплачиваемой отраслью в Карелии является "Электроснабжение, газоснабжение, пароснабжение и кондиционирование воздуха", средняя заработная плата в которой составляет 80 289 рублей. Квалифицированные работники этой отрасли получают достойное вознаграждение за свой вклад в развитие инфраструктуры региона.

С другой стороны, отрасль с самой низкой средней заработной платой в Карелии - "административные и сопутствующие вспомогательные услуги", где работники зарабатывали около 41 353 рублей. Несмотря на то, что заработная плата в этой отрасли может быть ниже, она играет важную роль в поддержке других отраслей.

Важно отметить, что в целом по Карелии средняя заработная плата в мае превысила 66 000 рублей.

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