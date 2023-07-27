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OPPO выиграла суд против Nokia в одной из стран ЕС

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Экономика

В первой половине 2023 года дочерние бренды BBK ушли с европейского рынка. Причиной такого шага стали судебные споры с компанией Nokia, которая обвинила дочерние компании BBK в нарушении патентов. В результате OPPO, OnePlus, Realme и Vivo уже прекратили свою деятельность в Германии, а Vivo также ушла из Польши. Деятельность OPPO во Франции была приостановлена ещё весной, но теперь французский суд вынес решение в пользу OPPO против Nokia.

OPPO выиграла суд против Nokia в одной из стран ЕС
Фото: https://www.huaweicentral.com/wp-content/uploads/2023/07/oppo-nokia-k.jpg

Это решение не только позволяет BBK возобновить деятельность во Франции, но и открывает возможность обращения в немецкий суд для пересмотра дела. Однако судебные тяжбы имеют свойство затягиваться на годы, поэтому ожидать быстрого поворота событий в пользу суббрендов BBK не стоит.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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