OPPO выиграла суд против Nokia в одной из стран ЕС

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первой половине 2023 года дочерние бренды BBK ушли с европейского рынка. Причиной такого шага стали судебные споры с компанией Nokia, которая обвинила дочерние компании BBK в нарушении патентов. В результате OPPO, OnePlus, Realme и Vivo уже прекратили свою деятельность в Германии, а Vivo также ушла из Польши. Деятельность OPPO во Франции была приостановлена ещё весной, но теперь французский суд вынес решение в пользу OPPO против Nokia.

Фото: https://www.huaweicentral.com/wp-content/uploads/2023/07/oppo-nokia-k.jpg

Это решение не только позволяет BBK возобновить деятельность во Франции, но и открывает возможность обращения в немецкий суд для пересмотра дела. Однако судебные тяжбы имеют свойство затягиваться на годы, поэтому ожидать быстрого поворота событий в пользу суббрендов BBK не стоит.

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