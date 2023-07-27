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Ежемесячное число клиентов "Яндекс Go" во II квартале текущего года стало больше на 18%

1:57
Экономика

Компания "Яндекс", известный технологический гигант, отмечает значительный рост числа уникальных пользователей своего сервиса "Яндекс Go" во втором квартале 2023 года. Согласно последнему отчету компании, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на впечатляющие 18% и составил 42,3 млн. пользователей

Ежемесячное число клиентов "Яндекс Go" во II квартале текущего года стало больше на 18%
Фото: Fotodom. ru

По состоянию на конец июня 2023 г. "Яндекс Go" будет иметь огромную базу ежемесячных активных пользователей (MAU), а за месяц сервисом воспользуются 42,3 млн. уникальных пользователей. Этот значительный показатель вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о популярности и эффективности платформы.

Помимо значительного роста числа пользователей, "Яндекс Го" также расширил свое присутствие на международном рынке такси. В отчете отмечается, что доля поездок на такси на глобальных рынках достигла 33%, что значительно больше, чем 27% в предыдущем году.

Во втором квартале 2023 года партнеры сервиса такси получили внушительный доход в размере 224 млрд. рублей. Этот финансовый успех отражает эффективность "Яндекс.Такси" в привлечении клиентов и обеспечении бесперебойной работы для своих пользователей.

Рост "Яндекс.Го" вносит существенный вклад в общее развитие сегмента сервисов Яндекса. Этот сегмент включает в себя не только сервис поездок, но и сервисы совместного использования автомобилей и аренды электроскутеров. В совокупности количество поездок в этом сегменте во втором квартале 2023 года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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