Ежемесячное число клиентов "Яндекс Go" во II квартале текущего года стало больше на 18%

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Яндекс", известный технологический гигант, отмечает значительный рост числа уникальных пользователей своего сервиса "Яндекс Go" во втором квартале 2023 года. Согласно последнему отчету компании, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на впечатляющие 18% и составил 42,3 млн. пользователей

Фото: Fotodom. ru

По состоянию на конец июня 2023 г. "Яндекс Go" будет иметь огромную базу ежемесячных активных пользователей (MAU), а за месяц сервисом воспользуются 42,3 млн. уникальных пользователей. Этот значительный показатель вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о популярности и эффективности платформы.

Помимо значительного роста числа пользователей, "Яндекс Го" также расширил свое присутствие на международном рынке такси. В отчете отмечается, что доля поездок на такси на глобальных рынках достигла 33%, что значительно больше, чем 27% в предыдущем году.

Во втором квартале 2023 года партнеры сервиса такси получили внушительный доход в размере 224 млрд. рублей. Этот финансовый успех отражает эффективность "Яндекс.Такси" в привлечении клиентов и обеспечении бесперебойной работы для своих пользователей.

Рост "Яндекс.Го" вносит существенный вклад в общее развитие сегмента сервисов Яндекса. Этот сегмент включает в себя не только сервис поездок, но и сервисы совместного использования автомобилей и аренды электроскутеров. В совокупности количество поездок в этом сегменте во втором квартале 2023 года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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