Компания "Яндекс", известный технологический гигант, отмечает значительный рост числа уникальных пользователей своего сервиса "Яндекс Go" во втором квартале 2023 года. Согласно последнему отчету компании, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на впечатляющие 18% и составил 42,3 млн. пользователей
По состоянию на конец июня 2023 г. "Яндекс Go" будет иметь огромную базу ежемесячных активных пользователей (MAU), а за месяц сервисом воспользуются 42,3 млн. уникальных пользователей. Этот значительный показатель вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о популярности и эффективности платформы.
Помимо значительного роста числа пользователей, "Яндекс Го" также расширил свое присутствие на международном рынке такси. В отчете отмечается, что доля поездок на такси на глобальных рынках достигла 33%, что значительно больше, чем 27% в предыдущем году.
Во втором квартале 2023 года партнеры сервиса такси получили внушительный доход в размере 224 млрд. рублей. Этот финансовый успех отражает эффективность "Яндекс.Такси" в привлечении клиентов и обеспечении бесперебойной работы для своих пользователей.
Рост "Яндекс.Го" вносит существенный вклад в общее развитие сегмента сервисов Яндекса. Этот сегмент включает в себя не только сервис поездок, но и сервисы совместного использования автомобилей и аренды электроскутеров. В совокупности количество поездок в этом сегменте во втором квартале 2023 года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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