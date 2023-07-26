РФ запретила ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных нам стран.
Запрет касается только готовой продукции: рыбы, которую уже обработали (обезглавили, выпотрошили, сделали филе или нарезали на куски).
Основными поставщиками были страны Прибалтии и Италия, то есть как раз недружественные нам государства. Их шпроты и анчоусы и исчезнут с прилавков магазинов РФ.
"Российские компании получат возможность для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест", — отметил кабмин РФ.
Но экономист Николай Кульбака беседе с изданием Телеканал "360" объяснил это законами рынка и спрогнозировал рост цен.
"Здесь схема получается очень простая. Вот смотрите, у вас есть какой-то товар на рынке. Как только этого товара на рынке становится меньше — а у нас становится меньше, неважно, по какой причине — предложение уменьшится. Предложение уменьшится — значит, цены вырастут", — подытожил эксперт.
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