Запрет импорта рыбной продукции приведёт к росту цен

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

РФ запретила ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных нам стран.

Фото: parfum-asmodeus.ru

Запрет касается только готовой продукции: рыбы, которую уже обработали (обезглавили, выпотрошили, сделали филе или нарезали на куски).

Основными поставщиками были страны Прибалтии и Италия, то есть как раз недружественные нам государства. Их шпроты и анчоусы и исчезнут с прилавков магазинов РФ.

"Российские компании получат возможность для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест", — отметил кабмин РФ.

Но экономист Николай Кульбака беседе с изданием Телеканал "360" объяснил это законами рынка и спрогнозировал рост цен.

"Здесь схема получается очень простая. Вот смотрите, у вас есть какой-то товар на рынке. Как только этого товара на рынке становится меньше — а у нас становится меньше, неважно, по какой причине — предложение уменьшится. Предложение уменьшится — значит, цены вырастут", — подытожил эксперт.

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