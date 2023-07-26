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Издатель игр Capcom за десятилетие увеличил прибыль на 1200%

3:36
Экономика

Пока все глаза игрового мира устремлены на последствия сделки между Microsoft и Activision, стоит обратить внимание на более мелкого, но заслуживающего особого внимания игрока в их вселенной — японского издателя игр Capcom, пишет Japan Times.

Издатель игр Capcom за десятилетие увеличил прибыль на 1200%
Фото: Источник: Блумберг

Акции компании Capcom в этом году поднялись на треть, опережая широкий токийский рынок и показав значительный рост в 1200% за последнее десятилетие. Такое впечатляющее достижение объясняется в части тем, что Capcom, оцениваемая в 11 миллиардов долларов, создала успешные голливудские франшизы, такие как Resident Evil и Monster Hunter.

Успех Capcom привел к тому, что ее акции теперь торгуются по значительно более высоким ценам, чем акции ее крупнейших конкурентов, таких как Konami Group и Bandai Namco Holdings. Интересно, что компания продолжает процветать несмотря на свою относительную отсталость на рынке игр для смартфонов, который сегодня составляет половину отраслевых продаж. Аналитики в большинстве своем рекомендуют инвестировать в акции Capcom, высоко оценивая ее потенциал.

Capcom — необычный игровой издатель с оборотом в 200 миллиардов долларов, и около 70% ее продаж приходится на игры, выпущенные в предыдущем финансовом году или ранее. Такая ориентация на классические игры является необычным явлением в отрасли, которая обычно ориентирована на новый контент и новые приключения. Однако именно это помогло Capcom обеспечить стабильность доходов, разорвав цикл волатильности, связанный с выпусками крупных новых игр, благодаря значимости и успешности своего прошлого каталога игр.

Умелая стратегия компании включает в себя проникновение на недостаточно обслуживаемые и развивающиеся рынки, такие как Бразилия, Саудовская Аравия и Турция, где классические игры продаются со значительными скидками и приносят значительные прибыли, так как разработка уже была покрыта в предыдущие годы.

Важным активом Capcom также является его стабильный штат сотрудников, состоящий из талантливых создателей и инженеров, что особенно ценно в отрасли с нехваткой персонала.

Несмотря на заслуженный успех, у компании есть и уязвимые места, такие как преклонный возраст ее основателя, Кензо Цудзимото. Его роль в компании считается жизненно важной для ее успеха. Также Capcom сталкивается с конкуренцией на рынке мобильных игр, который приносит гораздо больше дохода, чем игры для консолей и ПК.

Тем не менее, компания готовится к релизу игры Monster Hunter Now, разработанной совместно с Niantic, создателем Pokemon Go, что может помочь ей улучшить свои позиции на мобильном рынке.

Существенный вклад в успех Capcom также делают высокооцененные игры, которые получают хорошие оценки на агрегаторе обзоров Metacritic. Однако ключ к устойчивому успеху компании остается в ее способности монетизировать свой каталог классических игр и поддерживать их популярность среди игроков.

Таким образом, компания Capcom демонстрирует прочное финансовое положение и стабильность, и ее уникальные подходы к бизнесу позволяют ей держаться на вершине игровой индустрии, привлекая внимание инвесторов и вызывая интерес внутри и за пределами Японии.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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