В первом полугодии 2023 года экспорт автомобилей из Китая увеличился почти в 6,5 раз

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии увеличился почти в 6,5 раз и достиг $4,6 млрд. Об этом сообщается в отчёте Главного таможенного управления КНР.

Фото: ixbt.com

За указанный период на российские рынки поставили 325,8 тыс. легковых автомобилей, за аналогичный период 2022 года было поставлено в пять раз меньше — 64,6 тыс. автомобилей.

Пик поставок пришёлся на июнь 2023 года, тогда объём превысил $1 млрд.

Напомним, ранее в Федеральной таможенной службе России сообщили, что по итогам 2022 года Китай стул крупнейшим поставщиком автомобилей в Россию. За данный период на территорию страны ввезли 117 тыс. единиц легковых автомобилей, что на 40% больше, чем в 2021 году.

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