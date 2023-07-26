Нефть падает, так как запасы США разочаровывают Европу

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Снижение запасов сырой нефти в США ниже ожидаемого уровня и ожидания относительно решения Федеральной резервной системы отразились на цене нефти, приведя к падению ее стоимости с трехмесячного максимума.

Фото: https://g2.dcdn.lt/images/pix/nafta-74863884.jpg

Цена на нефть West Texas Intermediate уменьшилась до около 79 долларов за баррель в результате того, что запасы сократились всего на 600 тысяч баррелей. Тем не менее, потери были ограничены благодаря тому, что запасы на крупнейшем складском узле страны оставались на низком уровне с мая. Технические показатели также способствовали стабилизации цен на нефть, так как девятидневный индекс относительной силы указывает на перекупленность второй день подряд.

Последний рост цен на нефть связывают с активностью на фондовых рынках и признаками ужесточения мирового нефтяного рынка, а также действиями руководства Китая по оживлению экономического роста.

Особенно значительное влияние оказало сокращение поставок со стороны ОПЕК+ и крупных производителей, таких как Саудовская Аравия и Россия, что способствовало истощению мировых запасов. Это смягчило последствия сопротивления председателя Федеральной резервной системы, Джерома Пауэлла, по ужесточению денежно-кредитной политики. Ожидается, что такие действия будут продолжаться, включая возможное повышение ставки до самого высокого уровня за последние 22 года, что имеет существенное значение для нефтяного рынка и экономики в целом.