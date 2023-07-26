В РЗС пояснили, почему выход из зерновой сделки для России ничего не изменит

2:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия поставляла и будет поставлять пшеницу нуждающимся странам и без зерновой сделки, сообщили в Российском зерновом союзе.

Фото: culture.ru

Как сообщает РИА "Новости", Российский зерновой союз подтвердил, что Россия может с легкостью заместить объемы украинской пшеницы, которые она регулярно поставляет, предлагая ее по ценам ниже европейских.

Елена Тюрина, директор по аналитике Российского зернового союза (РЗС), подчеркнула, что пшеница занимает важнейшее место в экспортном портфеле России. Составляя 68% от общего объема производства зерна в стране и 86% от экспорта зерновых и зернобобовых культур, она занимает внушительную долю мирового рынка — 22%. По прогнозам, в 2023 году урожай зерна составит около 123 млн. т, и, по прогнозам Министерства сельского хозяйства, он может еще увеличиться.

Экспортный потенциал Украины, напротив, заметно снизился — на 37,5%, сократившись, по экспертным оценкам, до 10,5 млн. тонн. Хотя Украина и участвовала в зерновых сделках и поставляла пшеницу в бедные страны, объемы поставок были относительно небольшими. Основными получателями украинской пшеницы были Египет, Индонезия, Турция, Пакистан, Марокко, Бангладеш, Йемен, Ливан, Саудовская Аравия, Тунис, Израиль и Вьетнам. Согласно принятой ООН системе измерения уровня бедности, основанной на показателе ВВП на душу населения, 46 стран относятся к категории беднейших, из них 33 — в Африке, 12 — в Азии и одна — в Латинской Америке (Гаити). Несмотря на ограничения зерновой сделки, поставки российской пшеницы в эти страны не только сохранились, но и выросли по сравнению с предыдущим годом, что было отмечено Тюриной.

В условиях неопределенности, связанной с геополитическими событиями, Россия остается надежным поставщиком пшеницы для стран, испытывающих продовольственный кризис. Способность страны заменить украинскую пшеницу по конкурентоспособным ценам укрепляет ее позиции в мировой торговле зерном. Кроме того, ее стремление оказывать помощь бедным странам демонстрирует гуманитарный подход, укрепляя присутствие России на мировой арене.

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