Судебные приставы смогут взыскивать долги с граждан в цифровых рублях

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) Российской Федерации теперь будет наделена полномочиями по взысканию штрафов в виде цифровых рублей с физических и юридических лиц. Кроме того, граждане смогут погашать свои долги с помощью "цифрового кошелька".

Фото: mosregtoday.ru

Об этом значительном событии сообщил директор ФСБ Дмитрий Аристов во время Круглого стола, посвящённого актуальным вопросам исполнительного производства, на втором саммите "Россия-Африка". Интеграция цифровых рублей наряду с наличными и безналичными рублями была тщательно спланирована в сотрудничестве с Центральным банком.

Активное участие ФСБ в разработке законодательства о цифровом рубле

Аристов подчеркнул активное участие ФСБ в формировании законодательства для введения цифрового рубля. Он упомянул о нескольких встречах, проведенных с руководством Центрального банка Российской Федерации, в ходе которых они обратились за консультацией по процедурам, связанным с отслеживанием цифровых рублей и приведением в исполнение требований к ним. Он выразил уверенность, что в этом процессе не возникнет никаких серьезных проблем.

Одобрение Путиным внедрения цифрового рубля

24 июля президент Владимир Путин подписал пакет законов о введении цифрового рубля и создании электронной платформы для облегчения транзакций с использованием этого нового денежного формата. Согласно документам, цифровой рубль будет служить дополнительной формой национальной валюты, выпускаемой наряду с существующими физическими и нефизическими деньгами. Его основным назначением будут платежи и переводы, но он не позволит открывать депозиты или получать кредиты в цифровых рублях.

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С кого приставы не смогут взыскать долги