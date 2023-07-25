МВФ прогнозирует рост ВВП США на 1,8% в 2023 году

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что ВВП США увеличится на 1,8% в текущем году и на 1% в следующем. Это отмечается в представленном во вторник в Вашингтоне докладе фонда о перспективах развития мировой экономики.

Фото: Правда.Ру

Специалисты МВФ улучшили прогноз по росту ВВП США в текущем году на 0,2 процентных пункта (п.п.) по сравнению со своими апрельскими оценками, однако ухудшили прогноз на 2024 год на 0,1 п. п.

В фонде уточнили, что оценки на этот год были пересмотрены в сторону повышения "с учётом устойчивого роста потребления в первом квартале, что отражает все еще ограниченное предложение трудовых ресурсов на рынке, что способствовало росту реальных доходов и оживлению приобретения автомобилей.

"Однако ожидается, что тенденция к повышению темпов потребления не будет продолжительной. Потребители в основном израсходовали дополнительные сбережения, накопленные во время пандемии, и Федеральная резервная система, как ожидается, продолжит повышение ставки", — подчеркивается в докладе.

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