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Эксперты перечислили последствия внедрения цифрового рубля

1:36
Экономика

Внедрение цифрового рубля на российском рынке поможет обеспечить прозрачность финансовых операций, в дальнейшем новая форма валюты может стать неотъемлемой частью финансовой экосистемы России. Слова основателя финансового клуба "Мультипликатор" Эвана Голованова приводят "Известия".

Эксперты перечислили последствия внедрения цифрового рубля
Фото: mosregtoday.ru

На начальном этапе цифровым рублём будут пользоваться в основном в бюджетном секторе российской экономики. Однако в дальнейшем новая форма валюты может получить распространение и на более широком уровне. Через 3-5 лет её с большой долей вероятности станут использовать в повседневной жизни рядовые граждане.

Для этого уже сейчас есть вся необходимая технологическая база. В качестве одной из возможных технологий эксперт назвал терминалы сканирования лица, с помощью которых по биометрии будут списывать цифровые рубли со счетов граждан. При этом курс новой формы валюты будет стабильным и будет равен другим формам рубля, заключил эксперт.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Совершать операции с новой формой валюты будет возможно на специальной платформе, оператором которой выступит Центробанк (ЦБ). Регулятор гарантирует россиянам тайну о счетах цифрового рубля, об остатках на них и об операциях пользователей. Электронные денежные единицы можно будет использовать для оплаты товаров и услуг, совершения денежных переводов и других целей.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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