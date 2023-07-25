Россияне назвали желаемый размер пенсии

Число россиян, желающих получать от работодателя дополнительную пенсию в дополнение к государственной, за год выросло с 80 до 85 процентов, как следует из результатов опроса, проведенного "Работа.ру" и СберНПФ, и представленных в редакцию "Ленты.ру".

Фото: oblgazeta.ru

По результатам исследования, проведенного в июле 2023 года среди 3200 респондентов старше 18 лет, стало известно, что 42 процента респондентов рассчитывают на ежемесячную дополнительную выплату свыше 30 тысяч рублей, еще 20 процентов надеются на размер в 21-30 тысяч. Лишь пять процентов участников исследования готовы согласиться на получение до 10 тысяч рублей.

Тем не менее, согласно данным опроса, на данный момент лишь два процента россиян, почти половина из которых принадлежит к возрастной группе 40-50 лет, участвуют в корпоративных пенсионных программах, в то время как две трети респондентов признались, что ничего не знают о такой практике.

Исполнительный директор дирекции развития бизнеса СберНПФ Андрей Половинкин сообщил, что сейчас около 30 процентов российских компаний предлагают своим сотрудникам участвовать в корпоративных пенсионных программах, где взносы делают как сотрудники, так и работодатели.

Такой подход делает процесс накопления более осознанным и общая сумма сбережений увеличивается почти в два раза. Корпоративные пенсионные программы также способствуют созданию долгосрочных отношений с сотрудниками, повышают их лояльность и поддерживают развитие персонала.

Ранее, согласно опросу, проведенному сервисом по поиску работы SuperJob, россияне оценили средний размер достойной пенсии в 47 тысяч рублей в месяц. Однако по данным на апрель 2023 года, реальная сумма средней пенсии по стране составляла 18 552 рубля.

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