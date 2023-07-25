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Почти все банки России перестали принимать доллары и евро через банкоматы

2:32
Экономика

В России из 13 системно значимых банков, 11 прекратили прием долларов и евро через банкоматы. Это стало известно из сообщений представителей call-центров и пресс-служб банков.

Почти все банки России перестали принимать доллары и евро через банкоматы
Фото: pxhere. com

Банк "Сбер" объявил, что их банкоматы не обладают такой функцией, тогда как пресс-служба банка "Открытие" сообщила, что их банкоматы принимают только рубли.

В "ВТБ" клиенты не могут пополнить свой счет в западных валютах через банкоматы с 19 апреля 2022 года, в то время как в "Райффайзенбанке" эта возможность отозвана с начала весны текущего года, а в "ЮниКредит Банке" с 9 марта этого года.

Относительно банкоматов "Газпромбанка", специалист call-центра рассказал, что уже давно недоступна опция внесения долларов и евро, однако не уточнил точный момент, когда это произошло. В банкоматах "Совкомбанка" возможность пополнения валютных вкладов наличными была отменена до 10 марта 2022 года. Также больше нельзя положить валюту в банкоматах МКБ, РСХБ, ПСБ и "Росбанка".

Причины отказа банкоматов принимать доллары и евро в большинстве кредитных организаций не были названы. Однако представители call-центра "Открытия" сообщили, что это связано с введением санкций против банка.

Согласно информации из call-центров, доллары и евро по-прежнему принимаются только в банкоматах "Альфа-банка" и "Тинькофф". Однако, с 5 июня "Тинькофф" начал взимать 1% комиссии за пополнение счета наличными в валюте.

В мае прошлого года Frank RG обратил внимание на то, что некоторые российские банки начали ухудшать условия снятия наличных через банкоматы. Например, "Промсвязьбанк" повысил комиссию за снятие денег сверх лимита (составляющего до 150 тыс. рублей в сутки и до 300 тыс. рублей в месяц) с 2% до 2,99%. Ограничения также были введены "Газпромбанком": бесплатно можно снять до 1 млн рублей в банкомате, а за снятие суммы выше лимита нужно заплатить комиссию в размере от 1% до 10% от суммы превышения. Банк объяснил, что это меры направлены на компенсацию расходов в связи с увеличением операций снятия денег за рубежом.

Эксперты из Frank RG связывают решение банков ужесточить условия снятия наличных с желанием стимулировать клиентов чаще использовать безналичные платежи.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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