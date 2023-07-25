Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"РВ": украинские бойцы используют тракторный плуг для перемещения в зоне СВО
Американские эксперты: чернослив снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Наблюдается резкий рост стоимости отелей
Дума ограничивает иностранное участие в новостных агрегаторах
Врач Филёва посоветовала пить чай или кофе с молоком не чаще двух раз в день
Таролог Рудакова рассказала, почему жители Тюмени готовы отдавать за расклады немалые деньги
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского о полном провале из-за распоряжений НАТО
Опрос университета Монмут: Трамп сохранил позиции сильнейшего кандидата на выборах в 2024 году
Daily Mirror: загадочное существо с острыми зубами нашли на пляже в Канаде

Банки РФ за 2023 год получили 1,7 трлн рублей чистой прибыли

2:15
Экономика

В первом полугодии 2023 года российский банковский сектор получил рекордную чистую прибыль в размере 1,7 трлн. рублей. При этом, согласно данным Центрального банка РФ (ЦБ РФ), в июне была получена прибыль в размере 314 млрд. рублей, сообщает ТАСС.

Банки РФ за 2023 год получили 1,7 трлн рублей чистой прибыли
Фото: infinica.ru

Чистая прибыль банковского сектора в июне достигла 314 млрд. рублей, что свидетельствует о рентабельности капитала в 29,8%, что на 15% выше результатов мая (273 млрд. рублей). По итогам первого полугодия 2023 года совокупная прибыль сектора, по данным регулятора, составит 1,7 трлн. рублей.

ЦБ РФ отметил, что почти половина июньской прибыли — 153 млрд. рублей — была получена за счет доходов от переоценки валют. Эта прибыль обусловлена ослаблением курса рубля, который за месяц снизился на 7%. Кроме того, прибыль была увеличена за счет доходов по ценным бумагам в размере около 30 млрд. руб. и дивидендов от дочерних компаний в размере около 33 млрд. руб. Базовая прибыль без учета этих факторов снизилась до 125 млрд. руб. по сравнению с 250 млрд. руб. в мае.

Снижение основной прибыли связано с ожидаемым увеличением отчислений в резервы по корпоративным кредитам и прочим активам в размере 204 млрд. рублей (дополнительно 108 млрд. рублей по сравнению с маем). ЦБ подчеркивает, что стоимость кредитного риска по корпоративным кредитам в июне, составившая около 1,1%, соответствует средним историческим значениям (1-1,5%) и прогнозным оценкам банка.

По данным регулятора, в июне увеличилось число прибыльных банков: прибыль показали 245 банков (75% от общего числа) против 237 банков (73%) в мае. К концу первого полугодия число прибыльных банков увеличилось до 271 (83%), а их совокупные активы составили 99% от общего объема активов сектора.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер

Особый интерес представляет обилие озер.

Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер
Три "путинских удара" - по Бахмуту, Одессе и турецким мечтам
Москва бьет с носка: ВС РФ идут на Одессу, Бахмут и "жарят" Эрдогана
Как продлить мужчинам жизнь на 24 года, рассказали учёные
Атака порта Рени: Румыния не хочет быть втянутой в военный конфликт с РФ, но заслужила это
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин
Прогноз генерала Мордвичева по СВО обязан успеху ВС РФ под Купянском
Путин предсказал катастрофу, которая скоро ждёт США
Как в России отнеслись к анонсированному Киевом сроке окончания СВО?
Как в России отнеслись к анонсированному Киевом сроке окончания СВО?
Последние материалы
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского о полном провале из-за распоряжений НАТО
Опрос университета Монмут: Трамп сохранил позиции сильнейшего кандидата на выборах в 2024 году
Daily Mirror: загадочное существо с острыми зубами нашли на пляже в Канаде
Врач Тихомирова заявила о вреде повышенного употребления скрытой соли
Рогов: "Украинцы бросают тела погибших на поле боя, страшное зрелище"
Экс-разведчик США Риттер: Финляндия создала себе проблемы вступлением в НАТО
Рогов: ситуация на Запорожском фронте напоминает затишье перед бурей
3 причины, почему новая машина глохнет на ходу
Гости Новосибирска поделились отзывами о посещении города
Директор по персоналу рассказала, как часто стоит менять работу и как перестать бояться это делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников