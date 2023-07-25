Банки РФ за 2023 год получили 1,7 трлн рублей чистой прибыли

2:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2023 года российский банковский сектор получил рекордную чистую прибыль в размере 1,7 трлн. рублей. При этом, согласно данным Центрального банка РФ (ЦБ РФ), в июне была получена прибыль в размере 314 млрд. рублей, сообщает ТАСС.

Фото: infinica.ru

Чистая прибыль банковского сектора в июне достигла 314 млрд. рублей, что свидетельствует о рентабельности капитала в 29,8%, что на 15% выше результатов мая (273 млрд. рублей). По итогам первого полугодия 2023 года совокупная прибыль сектора, по данным регулятора, составит 1,7 трлн. рублей.

ЦБ РФ отметил, что почти половина июньской прибыли — 153 млрд. рублей — была получена за счет доходов от переоценки валют. Эта прибыль обусловлена ослаблением курса рубля, который за месяц снизился на 7%. Кроме того, прибыль была увеличена за счет доходов по ценным бумагам в размере около 30 млрд. руб. и дивидендов от дочерних компаний в размере около 33 млрд. руб. Базовая прибыль без учета этих факторов снизилась до 125 млрд. руб. по сравнению с 250 млрд. руб. в мае.

Снижение основной прибыли связано с ожидаемым увеличением отчислений в резервы по корпоративным кредитам и прочим активам в размере 204 млрд. рублей (дополнительно 108 млрд. рублей по сравнению с маем). ЦБ подчеркивает, что стоимость кредитного риска по корпоративным кредитам в июне, составившая около 1,1%, соответствует средним историческим значениям (1-1,5%) и прогнозным оценкам банка.

По данным регулятора, в июне увеличилось число прибыльных банков: прибыль показали 245 банков (75% от общего числа) против 237 банков (73%) в мае. К концу первого полугодия число прибыльных банков увеличилось до 271 (83%), а их совокупные активы составили 99% от общего объема активов сектора.

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