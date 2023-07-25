Россия вытеснила Украину и стала монополистом зернового рынка

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

РФ вытеснила Украину с мирового зернового рынка, превратившись в черноморском регионе в монополиста.

Фото: agro-portal.su

Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, Москва и Анкара могут распределить эту роль и поставлять зерновые в Африку и на Ближний Восток.

"Задача России переориентировать Китай с украинской кукурузы и зерна на российское зерно. Предложить Турции ещё зерновой хаб — они газовый хаб предложили, теперь — чтобы занимались Турция и Россия вдвоём экспортом зерна, а Украину оставить в стороне", — в эфире интернет-канала "Новости Livе" отметил эксперт.

А тем временем после атак на дунайские порты цены на пшеницу на мировых биржах подскочили. Стоимость российской пшеницы выросла с 230 долларов до более чем 240 долларов за тонну, а может увеличиться до 260 долларов за тонну.

Ожидается, что в этом году экспорт пшеницы из РФ установит очередной рекорд.