Депутат назвал срок появления цифрового рубля в России

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Приблизительно через полгода в России появятся цифровые рубли. Об этом сроке введения третьего типа национальной валюты сообщил Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, в беседе с "Лентой.ру".

Фото: mosregtoday.ru

Депутат рассказал, что цифровой рубль уже находится в стадии тестирования у российских банков.

"На самом деле пока цифровой рубль будет похож на что-то вроде игрушки. Кроме обычной банковской карты, у россиян также будет цифровая запись в их смартфонах или на платформе "Госуслуги". Суть цифрового рубля заключается в возможности избежать санкций и внедрить систему умных контрактов на базе блокчейна. Но на данном этапе, насколько я понимаю, ни одна из этих функций пока не предусмотрена", — сказал собеседник "Ленты.ру".

Тем не менее Делягин добавил, что с течением времени эти функции можно будет разработать.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Операции с цифровым рублем можно будет осуществлять на специальной платформе. Цифровой рубль представляет собой актив, который хранится в специальном электронном кошельке и выпускается исключительно Банком России. С помощью цифровой валюты россияне смогут оплачивать товары и услуги, совершать платежи, переводить деньги, а также проводить сделки с финансовыми инструментами и активами. При этом вклады и депозиты в банках будут невозможно зачислить в виде цифровых рублей.

Центробанк объявил о запуске пилотного проекта по тестированию цифрового рубля в январе 2022 года.

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