Италия заявила о необходимости найти соглашение по зерновой сделке

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Италия считает, что соглашение по продлению зерновой сделки должно быть найдено. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: dnr-live.ru

"Мы считаем, что нужно найти соглашение, потому что проблема не столько сам конфликт между Россией и Украиной, сколько африканские страны, которые остаются без зерна. Мы поддерживаем любые инициативы — Турции, любые инициативы по посредничеству", — сказал министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер Италии Антонио Таяни на полях проходящего в итальянской столице саммита ООН по продовольственным системам.

"Мы работаем над мирным решением вместе с ООН", — добавил он, отвечая на вопрос, может ли Италия вернуться к роли посредника, учитывая традиционно хорошие в прошлом отношения с РФ.

Ранее министр и национальный секретарь одной из правящих партий "Вперед, Италия" неоднократно говорил, что Италия "не воюет с Россией".

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