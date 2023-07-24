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В Подмосковье фермеры могут бесплатно получить до 200 гектаров земли

4:25
Экономика

Исходя из недавних данных, земельные участки в Подмосковье стоят как золото. Цена за сотку в пригородных муниципалитетах уже перевалила за миллион, и даже найти доступный участок — настоящее испытание. Но даже в удаленных районах, хороший участок дешевле 100 тысяч за сотку также нелегко отыскать.

В Подмосковье фермеры могут бесплатно получить до 200 гектаров земли
Фото: https://supportline.ca/wp-content/uploads/2022/10/AdobeStock_514417303-scaled.jpeg

Фермерам необходимо больше таких земельных участков. Прошлый год стал свидетельством уникального эксперимента со стороны властей, которые предложили занимающимся земледелием получить участки в трех отдаленных муниципалитетах: Серебряных Прудах, Шатуре и Лотошине.

На протяжении шести лет эти земельные участки предоставлялись бесплатно — времени вполне достаточно, чтобы новое производство укрепилось и стало приносить прибыль. После этого фермеры начинают платить арендную плату, однако она уже не ложится тяжелым бременем на плечи нового проекта.

Фермерам бесплатно предоставляют участки площадью от 10 до 200 гектаров.

Пилотный проект оказался столь успешным, что в этом году его география расширилась.

Теперь в программу "Подмосковные 10 гектаров" включены Богородский, Волоколамский, Воскресенский, Дмитровский, Егорьевский, Зарайский, Истринский, Каширский, Клинский, Коломенский, Луховицкий, Можайский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Рузский, Сергиево-Посадский, Серпуховский, Солнечногорский, Ступинский, Талдомский, Чеховский и Шаховской районы.

Площадь участка, доступного в рамках программы, составляет от 10 до 200 гектаров и зависит от вида сельскохозяйственной деятельности, которой фермер намерен заниматься. Пчеловодам и овощеводам обычно хватает 50 гектаров, а для растениеводства требуется участок в два раза больше — 100 гектаров. Те, кто планирует заниматься разведением мелкого и крупного рогатого скота, производством молока и мяса, просит участок площадью 200 гектаров. Естественно, новичку в фермерском деле просто так землю не предоставят.

Однако при наличии грамотного бизнес-плана — пожалуйста.

"Мы получили фермерское хозяйство в наследство и с удовольствием занимаемся им. Держим коров, производим молочную продукцию", — рассказывает фермер из Щелкова Ольга Ларина.

Молодым фермерам потребовалась дополнительная земля, чтобы выращивать корм для своего стада. Покупной корм не всегда является качественным, и ведь именно от корма зависит качество молока. Крестьянско-фермерское хозяйство "Ларинское" не слишком крупное, но жители Щелковского округа хорошо знают его продукцию и с удовольствием приобретают ее. Фермеры знают своих клиентов в лицо и не желают подводить их. С использованием программы выделения земли, они уже получили и засеяли 40 дополнительных гектаров.

Ферма "Лазурная" в Рузе специализируется на пастбищном птицеводстве.

"Это комбинация давно забытых традиций и передовых тенденций в сельском хозяйстве. Мы выращиваем 500 мясных цыплят, которые гуляют на одном участке не более двух дней. Потом птицы переносятся на другую территорию, и на первый участок они возвращаются не раньше, чем через 40 дней, когда земля полностью восстанавливается", — объясняет глава хозяйства Дмитрий Сальников.

Такая система позволяет птице расти активной и здоровой, а земле — сохранить свою плодородность, и ее можно в любой момент распахать и засеять без дополнительных усилий по восстановлению плодородного слоя. Ферма "Лазурная" получила 65 дополнительных гектаров земли.

Полный список свободных участков, которые можно получить в рамках программы "Подмосковные 10 гектаров", размещен в открытом доступе на геопортале Московской области и на сайте регионального министерства имущественных отношений. Заявки на получение участков можно подать в электронной форме на портале госуслуг. Срок рассмотрения заявок составляет 15 рабочих дней.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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