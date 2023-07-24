В Москве стали больше производить одежды и обуви

0:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние пять месяцев обрабатывающие предприятия столицы увеличили выпуск продукции на 11,1 процента — особенно заметный рост был в производстве обуви и одежды, который составил треть всего объема производства.

Фото: pixabay.com

Эти важные цифры были объявлены мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Он также отметил, что городские программы поддержки включают более 20 мер и широкий набор антикризисных инструментов, что содействовало этому значительному прогрессу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.