За последние пять месяцев обрабатывающие предприятия столицы увеличили выпуск продукции на 11,1 процента — особенно заметный рост был в производстве обуви и одежды, который составил треть всего объема производства.
Эти важные цифры были объявлены мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Он также отметил, что городские программы поддержки включают более 20 мер и широкий набор антикризисных инструментов, что содействовало этому значительному прогрессу.
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Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.