В РФ ужесточаются требования к маркировке товаров знаками "био" и "эко"

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Владимир Путин подписал закон, который определяет, что с 1 сентября 2024 года обозначения "эко" и "био" могут быть использованы только на сертифицированной органической продукции. Данный документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вносит изменения в законодательство об органической продукции и расширяет перечень допустимых обозначений, которыми можно маркировать такие продукты. Кроме того, к уже существовавшим обозначениям "органический" и его производным добавляются такие слова, как "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый" и "зеленый", а также аналогичные им словосочетания и сокращения, включая "эко" и "био".

Фото: https://pixy.org/

В статье закона, регламентирующей правила маркировки, указано, что производители имеют право применять соответствующие обозначения на своих товарах только при наличии подтверждающего сертификата, подтверждающего соответствие технологии их производства стандартам, действующим в сфере производства органической продукции. Таким образом, применять новые обозначения из перечня можно будет только в случае, если товары действительно являются органическими. Также отмечаются случаи, когда маркированные этими обозначениями товары могут не соответствовать указанным требованиям. Например, речь идет об использовании слова "зеленый" для обозначения цвета и степени спелости продукции, а также о применении словосочетания "зеленый эталон" для маркировки сельскохозяйственного сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Кроме того, также регулируется использование обозначения "био" в случаях, разрешенных техническими регламентами производства.

Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года. Продукция, которая была помечена обозначениями из данного перечня до вступления документа в силу, но не соответствует требованиям производства органической продукции, будет допущена к обороту до истечения срока ее годности.