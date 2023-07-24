Производитель "Роллтона" сосредоточится на новых продуктах

0:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Mareven Food Central, известная своим производством лапши быстрого приготовления под брендами "Роллтон" и Bigbon, планирует расширить ассортимент энергетических напитков начиная с осени 2023 года.

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Речь идёт о напитках с различным содержанием кофеина — Actibo Hardenergy, Vitaenergy и Lightenergy.