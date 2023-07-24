Компания Mareven Food Central, известная своим производством лапши быстрого приготовления под брендами "Роллтон" и Bigbon, планирует расширить ассортимент энергетических напитков начиная с осени 2023 года.
Речь идёт о напитках с различным содержанием кофеина — Actibo Hardenergy, Vitaenergy и Lightenergy.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.