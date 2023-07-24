Brent поднялась до 81,3 доллара за баррель

Котировки нефти в течение дня 24 июля начали расти на фоне ожиданий стимулирования экономики Китайской Народной Республики и перспектив сокращения предложения.
К 14:20 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на лондонской бирже ICE Futures на 0,4 доллара (0,49%) и достигли отметки в 81,28 доллара за баррель. Международный бенчмарк приблизился к своему трехмесячному максимуму в 81,76 доллара за баррель.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI в этот период также увеличились на электронных торгах биржи NYMEX на 0,48 доллара (0,62%) и достигли отметки в 77,55 доллара за баррель.
Росту цен на нефть способствуют ожидания введения стимулирующих мер в Китае, чья экономика слабо восстанавливается после пандемии коронавируса, как сообщает Trading Economics.
Уже 21 июля правительство Китая призвало регионы принять меры для стимулирования спроса на автомобили, в том числе путем улучшения кредитных условий, как пишет MarketWatch.
Также нефтетрейдеры прогнозируют сокращение предложения в условиях снижения добычи Саудовской Аравией.
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