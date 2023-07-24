Цена на нефть рекордно подскочила

На протяжении торгов 24 июля цены на нефть марки Brent поднялись до рекордных значений с 25 апреля. Согласно данным биржи ICE, стоимость сентябрьских фьючерсов достигла максимума в 82 доллара за баррель.
Рост цен обусловлен сокращением предложения на мировом рынке и опасениями дефицита топлива.
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