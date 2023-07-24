Цена на нефть рекордно подскочила

0:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

На протяжении торгов 24 июля цены на нефть марки Brent поднялись до рекордных значений с 25 апреля. Согласно данным биржи ICE, стоимость сентябрьских фьючерсов достигла максимума в 82 доллара за баррель.

Фото: https://g2.dcdn.lt/images/pix/nafta-74863884.jpg

Рост цен обусловлен сокращением предложения на мировом рынке и опасениями дефицита топлива.