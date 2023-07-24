Несколько банков Армении приостановили работу с платежной системой "Юнистрим"

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несколько банков Армении, в том числе и "Ардшинбанк", временно приостановили операции с платежной системой "Юнистрим". Об этом решении корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе банка. Ардшинбанк" больше не будет осуществлять денежные переводы через систему "Юнистрим".

Фото: news2world.net

"Мы приносим извинения нашим клиентам за доставленные неудобства и предлагаем воспользоваться другими системами быстрых денежных переводов, обслуживаемыми банком. Информацию об условиях и тарифах на эти переводы можно найти на сайте банка", — заявил представитель банка.

"Конверсбанк" также приостановил операции с системой "Юнистрим". С другой стороны, "Эвокабанк" и "Армекомбанк" продолжают сотрудничество с российской платежной системой, хотя и в ограниченном объеме — переводы возможны только в рублях и драмах. Другие банки Армении пока не вводили никаких ограничений.

20 июля власти США ввели санкции в отношении еще пяти российских кредитных организаций. Среди них — "Тинькофф", "Локо-банк", "Петербургский социальный коммерческий банк", "Солидарность" и "Юнистрим". Вашингтон стремится ограничить доступ Москвы к мировой финансовой системе.

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