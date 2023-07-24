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В РФ создается федеральный резерв авиации для охраны лесов от пожаров

1:40
Экономика

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании федерального резерва сил и средств для выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает. 

В РФ создается федеральный резерв авиации для охраны лесов от пожаров
Фото: vesti-ural.ru

Закон вносит изменения в Лесной кодекс РФ и дополняет его статьей о мерах экстренного реагирования для охраны лесов от пожаров. В целях осуществления таких мер создается федеральный резерв сил и средств для авиационных работ по охране лесов от пожаров.

Решения о применении сил и средств резерва будет принимать Рослесхоз. Он также установит порядок осуществления мер экстренного реагирования, в том числе нормы применения техники, оборудования и противопожарного снаряжения, которые будут необходимы для охраны лесов от пожаров.

При лесопожарном зонировании будут выделяться зоны контроля лесных пожаров. Под ними предлагается понимать территории, на которых тушение лесных пожаров будет осуществляться с учетом особенностей, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Нормативы и критерии выделения таких зон установит Рослесхоз.

Кроме того, в законе закрепляются нормы противопожарного обустройства лесов. Оно будет представлять собой комплекс мер по недопущению распространения лесных пожаров, включая в том числе противопожарную пропаганду, а также обучение населения мерам пожарной безопасности в лесах.

Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу со дня опубликования.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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