Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рогов рассказал о подлой тактике ВСУ, пытающихся атаковать под предлогом выноса тел убитых с поля боя
Вещий сон принёс женщине трёхкратную победу в лотерею
Twitter заменил логотип с синей птицей на X
Гарик Харламов отсудил 1,6 млн рублей у ресторатора из Ростова
Уже 152 человека заболели мышиной лихорадкой в Удмуртии
Алексей Рогозин прокомментировал атаки украинских беспилотников на Москву
Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер
Врач Горина заявила, что промывание носа морской водой может вызвать воспаления
Стархит: Пашу отправился с семьей на роскошный отдых на Мальдивы

ЦРПТ и Россельхозбанк помогут фермерам внедрить маркировку продукции

3:18
Экономика

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Россельхобанк объединили усилия для реализации ряда инициатив, направленных на поддержку фермеров и агропредприятий в освоении маркировки продукции с помощью платформы "Честный знак". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба банка.

ЦРПТ и Россельхозбанк помогут фермерам внедрить маркировку продукции
Фото: mixyfotos .ru/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/

По данным ТАСС, банк и оператор обсудят программы поддержки и механизмы внедрения маркировки в ходе серии онлайн-конференций и прямых трансляций для различных сегментов агробизнеса. Онлайн-конференции пройдут на платформе "Собственное хозяйство", предназначенной для предприятий агропромышленного комплекса.

На них будут рассмотрены такие темы, как маркировка продукции, навигация по пользовательскому интерфейсу системы "Честный знак", выбор и приобретение маркировочного оборудования, понимание правил маркировки, сложности и другие сопутствующие вопросы. Первый прямой эфир запланирован на 25 июля и будет посвящен маркировке молочной продукции для фермеров.

"Мы стремимся оперативно реагировать на любые законодательные изменения в сельскохозяйственном секторе и предоставлять фермерам комплексные меры поддержки… Мы понимаем всю важность и ответственность своевременного информирования наших пользователей и поставщиков, а также подготовки их к реализации новых требований законодательства в простой и понятной форме", — отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхобанка.

Юлия Кузьмина, начальник отдела неэкспортной пищевой продукции CATD, подчеркнула необходимость просвещения фермеров, чтобы они были хорошо информированы о том, как участвовать в программах и легко переходить на маркировку продукции.

"Мы должны помочь им разобраться в правилах, выбрать оптимальные методы нанесения маркировки, понять механику работы системы… Совместная работа с Россельхобанком поможет отрасли быстро адаптироваться к новым законодательным требованиям с минимальным нарушением производственных процессов", — добавила Кузьмина.

К концу года на платформе "Собственное хозяйство" появится специализированный цифровой ресурс, где будет собрана вся актуальная информация по маркировке сельхозпродукции. Сюда войдут правила, сроки, стандарты, необходимое программное обеспечение и оборудование, а также обучающие видеоролики и руководства по использованию, говорится в сообщении банка.

Ранее CATD запустил две программы поддержки фермеров при внедрении маркировки продукции. Система "Честный знак" используется в России с 2019 года для борьбы с нелегальной торговлей товарами.

Она распространяется на молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, продукцию легкой промышленности, шубы, шины, парфюмерию и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное введение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. В настоящее время также ведутся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Маркировка молочной продукции для производителей
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Это было бы смешно, если бы не было страшно: Зеленский пригрозил России ответом за Одессу

Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.

Киевский режим специально разрушил Спасо-Преображенский собор в Одессе
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным
В Варшаве случилась истерика после слов Путина о Польше
Медики рассказали о тесте, который поможет распознать зависимость от солёной еды
В чём суть ночных ударов ВС РФ по инфраструктуре Одессы и Николаева
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Как диета может снизить риск смерти на 25 процентов: в Гарварде нашли ответ
Ходаковский об обмане со стороны Турции: мы почти сознательно подставляемся
Польша ищет новые источники газа и нефти
Польша ищет новые источники газа и нефти
Последние материалы
Жители Челябинской области перевели кибермошенникам почти 5 млн рублей
Неприятный запах изо рта: причины и лечение
Федор Добронравов прокомментировал слухи о новом сезоне "Сватов"
Проект благоустройства парка "Маяк" на Колыме получит еще 300 млн рублей
Как узнать, перерегистрировал ли новый владелец автомобиль на себя
Песков: службы безопасности РФ начеку на фоне увеличения числа атак украинских БПЛА
Уход за малиновым кустом: что любит эта ягода
Цезий в морском окуне в 180 раз превышает норму у АЭС "Фукусима"
ЦРПТ и Россельхозбанк помогут фермерам внедрить маркировку продукции
Запуск серийного производства пистолета "Удав" ожидается до конца года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников