ЦРПТ и Россельхозбанк помогут фермерам внедрить маркировку продукции

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Россельхобанк объединили усилия для реализации ряда инициатив, направленных на поддержку фермеров и агропредприятий в освоении маркировки продукции с помощью платформы "Честный знак". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба банка.
По данным ТАСС, банк и оператор обсудят программы поддержки и механизмы внедрения маркировки в ходе серии онлайн-конференций и прямых трансляций для различных сегментов агробизнеса. Онлайн-конференции пройдут на платформе "Собственное хозяйство", предназначенной для предприятий агропромышленного комплекса.
На них будут рассмотрены такие темы, как маркировка продукции, навигация по пользовательскому интерфейсу системы "Честный знак", выбор и приобретение маркировочного оборудования, понимание правил маркировки, сложности и другие сопутствующие вопросы. Первый прямой эфир запланирован на 25 июля и будет посвящен маркировке молочной продукции для фермеров.
"Мы стремимся оперативно реагировать на любые законодательные изменения в сельскохозяйственном секторе и предоставлять фермерам комплексные меры поддержки… Мы понимаем всю важность и ответственность своевременного информирования наших пользователей и поставщиков, а также подготовки их к реализации новых требований законодательства в простой и понятной форме", — отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхобанка.
Юлия Кузьмина, начальник отдела неэкспортной пищевой продукции CATD, подчеркнула необходимость просвещения фермеров, чтобы они были хорошо информированы о том, как участвовать в программах и легко переходить на маркировку продукции.
"Мы должны помочь им разобраться в правилах, выбрать оптимальные методы нанесения маркировки, понять механику работы системы… Совместная работа с Россельхобанком поможет отрасли быстро адаптироваться к новым законодательным требованиям с минимальным нарушением производственных процессов", — добавила Кузьмина.
К концу года на платформе "Собственное хозяйство" появится специализированный цифровой ресурс, где будет собрана вся актуальная информация по маркировке сельхозпродукции. Сюда войдут правила, сроки, стандарты, необходимое программное обеспечение и оборудование, а также обучающие видеоролики и руководства по использованию, говорится в сообщении банка.
Ранее CATD запустил две программы поддержки фермеров при внедрении маркировки продукции. Система "Честный знак" используется в России с 2019 года для борьбы с нелегальной торговлей товарами.
Она распространяется на молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, продукцию легкой промышленности, шубы, шины, парфюмерию и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное введение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. В настоящее время также ведутся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.
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