Более 80% управляющих компаний получили в 2022 году предписания ЦБ об устранении нарушений

Свыше 80% управляющих компаний (УК) получали в прошлом году от Банка России предписания об устранении нарушений. Всего было выдано 1,071 тыс. предписаний — это практически в два раза больше, чем за любой из предшествующих периодов начиная с 2018 года, следует из анализа деятельности управляющих компаний, который подготовила Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)Ю пишет ТАСС.

На медианном уровне на одну компанию пришлось одно-два предписания, а верхний предел составил 85 штук. Предписания по представлению информации получали 72% УК, всего было направлено 1,532 тыс. предписаний, что в целом соответствует статистике за период с 2018 по 2021 годы. На медианном уровне на одну компанию пришлось два предписания, а максимальное количество составило 223 штуки.

Административные санкции в виде предупреждений и штрафов в минувшем году, вопреки обычной практике, на УК не накладывались. Это согласуется с решением Банка России снизить нагрузку надзора на финансовые организации в кризисный период. Введенные прошлой весной послабления по большей части уже не действуют, и в 2023 году, вполне вероятно, будут вновь применены административные меры, отмечается в документе.

При этом около половины управляющих компаний в 2022 году были вовлечены в судебные разбирательства в связи с осуществлением соответствующей деятельности. Максимальное количество разбирательств на одну компанию выросло на 30%, до 221, следует из подготовленного НАУФОР анализа деятельности управляющих компаний.

