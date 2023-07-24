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HalloIndo: в Индонезии опровергли связь между дедолларизацией АСЕАН и поддержкой России

0:55
Экономика

Дедолларизация союза АСЕАН не связана с поддержкой России, заявили в МИД Индонезии. Согласно информации, страны-участницы стремятся использовать государственные валюты, и российская сторона их в этом поддержала.

HalloIndo: в Индонезии опровергли связь между дедолларизацией АСЕАН и поддержкой России
Фото: pixabay.com

Ранее Россия высказалась в пользу использования национальных валют в странах-членах АСЕАН. В частности, глава российского МИД Сергей Лавров на встрече глав МИД союза в Джакарте сообщил, что Москва готова поддержать снижение зависимости от международных платёжных систем, в том числе и доллара.

Как заявили в МИД Индонезии, стремление к дедолларизации никак не связана с заявлением Лаврова.

"Это вообще не должно быть связано с проблемами глобального масштаба, потому что, конечно, у АСЕАН есть своя точка зрения и свой механизм", — приводит комментарий индонезийского МИД портал HalloIndo.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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