HalloIndo: в Индонезии опровергли связь между дедолларизацией АСЕАН и поддержкой России

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дедолларизация союза АСЕАН не связана с поддержкой России, заявили в МИД Индонезии. Согласно информации, страны-участницы стремятся использовать государственные валюты, и российская сторона их в этом поддержала.

Фото: pixabay.com

Ранее Россия высказалась в пользу использования национальных валют в странах-членах АСЕАН. В частности, глава российского МИД Сергей Лавров на встрече глав МИД союза в Джакарте сообщил, что Москва готова поддержать снижение зависимости от международных платёжных систем, в том числе и доллара.

Как заявили в МИД Индонезии, стремление к дедолларизации никак не связана с заявлением Лаврова.

"Это вообще не должно быть связано с проблемами глобального масштаба, потому что, конечно, у АСЕАН есть своя точка зрения и свой механизм", — приводит комментарий индонезийского МИД портал HalloIndo.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.